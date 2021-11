Valuta: hoge inflatie en afzwakkende groei blijven dominant Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De combinatie van een steeds hogere inflatie en een afzwakkende economische groei blijft hét thema voor de valutamarkten. Dit stelt Joost Derks van iBanFirst. De Amerikaanse Federal Reserve blijft van mening dat de hoge inflatie tijdelijk is, maar vindt de huidige prijsdruk ook frustrerend. "En deze frustraties zijn na afgelopen donderdag niet minder geworden met een Amerikaanse inflatie op een 31-jarig hoogtepunt van 6,2 procent, bij een economische groei van een bescheiden 2 procent", aldus Derks. En zo brak de euro/dollar afgelopen week door de 1,15 heen, zag Derks. De angst in de markt is dat de centrale banken te laat gaan zijn met het aanpassen van het monetaire beleid. "Die angst zie je terug in een oplopende goudprijs en sterkere dollar en Zwitserse frank.... en in het Amerikaanse consumentenvertrouwen, zoals gemeten door de University of Michigan, dat op een laagste niveau staat sinds 2011", aldus de valtutaspecialit. "Het geeft aan dat ook de consument bang is voor geldontwaarding." Bron: ABM Financial News

