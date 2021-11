Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, vanwege een sterkere dollar en de dreiging van een mogelijke vrijgave van ruwe olie uit de Strategic Petroleum Reserve. Op weekbasis daalde de olieprijs 0,6 procent. Het vooruitzicht van een vrijgave van ruwe olie uit de Amerikaanse reserves leidde tot druk op de olieprijs, aldus analisten. Elf Democratische senatoren drongen bij de regering Biden begin deze week aan op een vrijgave uit de reserves of andere maatregelen, zoals exportverboden. In een maandelijks rapport van de Energy Information Administration boette dit pleidooi echter aan kracht in omdat het Amerikaanse agentschap voorspelde dat de markt in 2022 weer een overschot zal laten zien. De Amerikaanse president Joe Biden blijft echter onder druk staan om de stijgende prijzen aan te pakken nadat woensdag bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in oktober op jaarbasis met 6,2 procent zijn gestegen, het hoogste niveau in bijna 31 jaar. Medewerkers van het Witte Huis blijven debatteren over de vraag of ze onmiddellijk moeten overgaan tot maatregelen om de energieprijzen lager te krijgen of dat ze daarmee moeten wachten, vanwege zorgen dat dergelijke inspanningen in strijd zijn met de agenda van Biden op het gebied van klimaat, handel en buitenlands beleid. Analisten vraag zich ondertussen af of een SPR-vrijgave of andere mogelijke maatregelen een blijvende impact op de prijzen zouden hebben. "De meeste beleggers zijn het erover eens dat de doeltreffendheid van een vrijgave of exportverbod Biden de mogelijkheid biedt om presidentieel te lijken, maar de meesten zijn het erover eens dat de marktimpact waarschijnlijk minimaal zal zijn met mogelijke negatieve externe effecten", zei analist Michael Tan van RBC Capital Markets. Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,0 procent, ofwel 0,80 dollar, lager op 80,79 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

