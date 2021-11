Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 4.678,20 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 36.065,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent hoger op 15.843,04 punten.

Daarmee lijken de Amerikaanse beurzen de opwaartse trend te hervatten. De recente daling op de Amerikaanse aandelenmarkten volgde na data waaruit bleek dat de Amerikaanse inflatie in oktober is gestegen tot het hoogste niveau in drie decennia en zich verbreedde tot een scala aan goederen en diensten. Tekenen dat de inflatie langer zal aanhouden dan centrale bankiers hebben voorspeld, deed de overtuiging stijgen dat de Federal Reserve tegen de zomer zijn belangrijkste rentetarief zal verhogen.

De aandelenrally van dit jaar markeerde de langste reeks van recordniveau's sinds 1997 voor de S&P 500. Deze werd gestimuleerd door de verwachting dat centrale banken de rente laag zullen houden, zei analist Edward Park van Brooks Macdonald. "Hoe meer inflatiedruk we krijgen, des te meer daaraan wordt getwijfeld", voegde hij toe.

De FedWatch Tool van CME Group voorspelt momenteel een kans van ruim 70 procent dat de federal funds rate in juni 2022 wordt verhoogd, waar dat een week geleden nog zo'n 50 procent was.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het aantal openstaande vacatures in de VS in september op maandbasis licht is gedaald. In september bedroeg het aantal openstaande vacatures 10,4 miljoen, tegen 10,6 miljoen in augustus.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in november verder gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 71,7 eind oktober naar 66,8 halverwege deze maand.

De euro/dollar noteerde op 1,1449. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1435 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1450 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,2 procent lager.

Op maandag staat in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak de Empire State Index geagendeerd van november.

Bedrijfsnieuws

Johnson & Johnson splitst zichzelf op in twee bedrijven, waarbij de Consumer Health tak wordt afgesplitst van de geneesmiddelendivisie en het bouwen van medische apparatuur. Dit meldde het bedrijf vrijdag, nadat The Wall Street Journal er al over berichtte. De splitsing moet binnen 18 tot 24 maanden zijn afgerond. De Consumer Health tak heeft volgens J&J een verwachte omzet van 15 miljard dollar in 2021. Het aandeel steeg 1,2 procent.

Lordstown Motors won 16,1 procent. De maker van elektrische busjes boekte in het derde kwartaal een verlies. Sectorgenoten Rivian, eerder deze week beursdebutant aan de Nasdaq, bouwt de winsten van de afgelopen dagen vrijdag verder uit. Tesla lijkt een half procent te gaan verliezen bij de openingsbel.

Bioscoopketen AMC gaat cryptovaluta accepteren als betaling. Dit meldde de CEO Adam Aron op Twitter. Het aandeel noteerde 1,1 procent hoger.

Spotify Technology neemt Findaway over, meldde de Zweedse streamingreus donderdagavond. Findaway is een distributeur van audioboeken. Financiële details werden niet bekendgemaakt. De transactie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond. Het aandeel steeg 0,7 procent.

Aandelen Hewlett Packard Enterprise verloor 8,4 procent, na een verkoopadvies van Goldman Sachs.