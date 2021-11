AEX maakt pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week nauwelijks van zijn plaats gekomen. Bij 820,30 punten op vrijdag, steeg de AEX fractioneel en bleef het net onder zijn all time high. Vorige week eindigde de index op 819,72 punten. Op jaarbasis staat de AEX inmiddels 31 procent hoger.

"Van alle grote markten presteert Nederland dit jaar het beste", aldus marktstrateeg Ben Laidler van eToro.

Volgens hem is de outperformance van de AEX deels te verklaren door het feit dat Nederland de nieuwe hub is voor technoteringen, zowel voor Nederlandse als buitenlandse fondsen, met bedrijven zoals Adyen, Prosus en Just Eat Takeaway.

Een andere drijfveer voor het succes van de AEX is volgens Laidler het sterke wereldwijde herstel van de bestedingen en de handel.

"80 procent van de inkomsten van Nederlandse bedrijven komt uit het buitenland, terwijl dit in de grote markten gemiddeld aanzienlijk lager ligt", volgens de marktkenner.

Inflatie op hoogste niveau in decennia

In de tweede handelsweek van november stonden inflatiecijfers centraal. In Amerika noteerde die in oktober op ruim 6 procent en daarmee het hoogste niveau in 31 jaar. In Duitsland, een belangrijke graadmeter voor de eurozone als geheel, stegen de consumentenprijzen afgelopen maand met 4,5 procent, onder meer door een forse stijging van de energieprijzen.

Toch hoeven aandelenbeleggers zich vooralsnog geen zorgen te maken, volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International.

De inflatie is volgens Van Eerden beheersbaar, met name als je in bedrijven zit, die de prijsstijgingen kunnen doorberekenen aan hun klanten, zoals de gezondheidssector, producenten van luxe goederen, maar ook de chipsector.

Invloed op monetaire beleid

Een langdurig hoge inflatie brengt echter het risico met zich mee dat bijvoorbeeld de Federal Reserve zijn verruimende beleid sneller moet gaan afbouwen dan momenteel gepland. Daarmee zou de rente mogelijk ook eerder verhoogd worden dan momenteel verwacht.

De vraag is ook of deze hoge inflatiecijfers gaan leiden tot meer loondruk, aldus marktanalist Elwin de Groot van Rabobank. Als de centrale banken vervolgens de rente gaan verhogen, heb je een risico op een 'double whammy', aldus De Groot.

"Omdat mensen minder geld te besteden hebben, gaan ze bezuinigen op uitgaven waardoor de tekorten afnemen. En het aanbod zal gaan stijgen. Als de rente dan omhoog gaat dan is dat misschien alweer te laat."

Aan de andere is er wel degelijk een risico dat een spiraal ontstaat van hoge inflatiecijfers en sterke loonstijgingen en de geschiedenis heeft laten zien dat het moeilijk is om daar uit te komen als je er eenmaal in zit. "Net zoals het moeilijk bleek om van de te lage inflatie af te komen", aldus De Groot.

De hoge inflatie lijkt de Europese Centrale Bank vooralsnog niet aan te sporen tot een verkrapping van het monetaire beleid, afgezien de verwachte beëindiging van het PEPP in maart volgend jaar.

Toch blijft de marktverwachting hoog, dat ook de ECB de rente volgend jaar met tenminste 25 basispunten verhoogt, volgens Ima Sammani van Monex Europe. De ECB probeert dat beeld momenteel sterk tegen te gaan.

Bestuurslid en voorzitter van de Nederlandsche Bank Klaas Knot benadrukte afgelopen week bijvoorbeeld in een toespraak dat de ECB pas begint met het verhogen van de beleidsrentes "als we er zeker van zijn dat de inflatie duurzaam is geconvergeerd naar ons doel, ook in onze projecties. Dit is een voorwaarde waaraan in 2022 hoogstwaarschijnlijk niet zal worden voldaan. "

Vooral cruciaal voor de inflatie op lange termijn zijn de toekomstige loonontwikkelingen, zei Knot ook. "Als de inflatiedruk langer zou aanhouden, terwijl het herstel rijpt en de arbeidsmarktomstandigheden krapper worden, zullen hogere loonstijgingen waarschijnlijker worden", aldus de centraal bankier.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1444 en daarmee op weekbasis ruim een procent hoger. De dollarsterkte heeft vooralsnog beperkte invloed op de olieprijzen. De WTI-prijs noteerde vrijdag rond 81 dollar per vat en daarmee op weekbasis slechts licht lager.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Signify deze week aan kop met een plus van bijna 5 procent. Adyen was hekkensluiter en leverde op weekbasis zo'n 6 procent in.

Onder de hoofdaandelen eindigde IMCD op weekbasis ruim 3 procent hoger na het overleggen van meevallende kwartaalcijfers, terwijl ArcelorMittal deze week na het openen van de boeken ruim een procent daalde. Analisten waren niet helemaal tevreden over de resultaten van de staalreus, die wel een extra aandeleninkoopprogramma aankondigde.



Aegon daalde op weekbasis een half procent. De verzekeraar boekte een verlies in het derde kwartaal, terwijl het operationeel resultaat sterker dan verwacht daalde.

Ahold Delhaize steeg meer dan 4 procent na cijfers. De supermarktketen overtrof de verwachtingen en verhoogde de outlook.

Just Eat Takeaway.com verloor deze week 1,5 procent. Cat Rock blijft er bij Just Eat Takeaway.com op aandringen dat de maaltijdbezorger het Amerikaanse Grubhub verkoopt. En nu DoorDash het Finse Wolt heeft overgenomen moet Just Eat rekening houden met extra concurrentie in Europa en dan vooral in Duitsland, de 'cash cow' van de maaltijdbezorger.

In de AMX won Aalberts deze week meer dan 13 procent na cijfers. De omzet van de onderneming groeide met dubbele cijfers in het derde kwartaal. Ook het orderboek is goed gevuld.



ABN AMRO won een half procent na cijfers, die ook analisten konden bekoren. Een kwartaalupdate van SBM Offshore werd minder goed ontvangen. De oliedienstverlener verlaagde de omzetverwachting voor dit jaar en het aandeel daalde deze week ruim een procent.

In de AMX ging de aandacht eind deze week vooral uit naar de mogelijke overname van Intertrust. CVC Capital Partners is bereid 18,00 euro per aandeel Intertrust te betalen, een redelijk bedrag, volgens Degroof Petercam, dat denkt dat het bod goede kans van slagen heeft. Intertrust sloot vrijdag op 17,30 euro. Daarmee won het aandeel zo'n 36 procent op weekbasis.

Boskalis hield bij zijn kwartaalcijfers de outlook voor heel 2021 intact, ondanks een liche daling van de orderportefeuille in het derde kwartaal. Zorgen over een vertraging in het omvangrijke Manilla-project door de coronapandemie, drukten de aandelenkoers. Boskalis verloor op weekbasis 5 procent.

Aperam daalde ruim 2 procent, ondanks dat de resultaten afgelopen kwartaal sterk waren. Mogelijk was de waarschuwing voor de hogere energieprijzen en een seizoensgebonden zwak kwartaal in Brazilië beleggers teveel.

Vopak kwam volgens analisten met meevallende cijfers over het derde kwartaal. Het tankopslagbedrijf handhaafde de outlook. Het aandeel steeg op weekbasis ruim 1,5 procent.

Alfen verloor op weekbasis bijna 12 procent na cijfers en was daarmee hekkensluiter in de AMX.

OCI won ruim 2 procent na het afgeven van een kwartaalupdate, terwijl PostNL deze week meer dan 4 procent moest laten gaan na het openen van de boeken. ING vond de pakketvolumes bij PostNL tegenvallen.

Basic-Fit leverde bijna 7 procent in op weekbasis bij een slotkoers op vrijdag van 43,32 euro, na het nieuws deze week dat investeerder 3i miljoenen aandelen Basic-Fit heeft verkocht voor 44,25 euro per aandeel.

Heijmans, vorige week al een sterke stijger, won deze week nog eens dik 2,5 procent in de AScX. BAM zelfs 14,5 procent na het binnenslepen van een opdracht om kleine kerncentrales te bouwen met Rolls-Royce.

B&S daalde een procent, hoewel de cijfers volgens ING gezien de schaarste best redelijk waren. Sif was de grootste daler in de AScX met een verlies van ruim 6 procent op weekbasis.

In de lokale lijst viel Renewi op. Na een outlookverhoging won het aandeel op weekbasis 11 procent. Envipco ging zelfs 38,5 procent hoger.