Gerrit Witzel treedt terug als commissaris Heijmans

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Gerrit Witzel treedt per direct terug als commissaris van Heijmans. Dit meldde het bouwbedrijf vrijdag nabeurs. Witzel legt de functie van commissaris neer om persoonlijke redenen. Sinds half april 2020 is Witzel commissaris bij Heijmans. Zijn benoemingstermijn liep tot het einde van de algemene vergadering in 2024. Bron: ABM Financial News

