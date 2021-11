Europese beurzen overwegend hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 486,75 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 16.094,07 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 7.091,40 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent lager op 7.347,91 punten. De Europese aandelenmarkten noteerden in eerste instantie verdeeld, maar herpakten zich gedurende de handelsdag, waarmee de markten lijken te wachten op een nieuwe aanleiding om de stijgende lijn voort te zetten. Volgens analist Joshua Mahony van IG was sprake van een ietwat ongeïnspireerde start van de handelsdag. "Op een ochtend die grotendeels verstoken was van grote economische publicaties, hebben we nieuwe tekenen gezien van de onderliggende inflatoire druk op bedrijven en consumenten, nadat de Duitse groothandelsprijzen op jaarbasis een stijging van 15,2 procent lieten zien", zei hij. Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de industriële productie in de eurozone in september licht is afgenomen met 0,2 procent op maandbasis. Op jaarbasis steeg de productie met 5,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1443. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1452 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 11,1450 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent lager. Bedrijfsnieuws Deutsche Lufthansa heeft veel eerder dan verwacht de staatssteun afgelost die het van de Duitse overheid kreeg tijdens de coronacrisis. Dit meldde de Duitse luchtvaartmaatschappij vrijdag. Het aandeel verloor ruim 2 procent. Salzgitter heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een forse winst geboekt, terwijl er een jaar eerder nog een verlies onder de streep stond. Het aandeel daalde bijna 5 procent.



Ook de aandelenkoers van Aperam daalde zo'n 5 procent, ondanks een recordkwartaal. Mogelijk was de waarschuwing voor de hogere energieprijzen en een seizoensgebonden zwak kwartaal in Brazilië beleggers teveel. De Belgische bank KBC boekte 100 miljoen euro meer winst dan analisten hadden verwacht. Maar in Brussel verloor het aandeel toch bijna 5 procent. In Parijs was Renault koploper met een winst van ruim 4,0 procent, Kering steeg bijna 3,0 procent, terwijl ArcelorMittal onderaan bungelde met een verlies van 3,0 procent. Airbus daalde meer dan 2,0 procent. In Frankfurt won Merck ruim 4,0 procent, Delivery Hero steeg ruim 4,5 procent en Continental won bijna 3,0 procent. RWE verloor 1,6 procent. In Londen herstelde Burberry iets van de klap van een dag eerder. Het aandeel steeg vrijdag 4,0 procent. Sectorgenoot Marks & Spencer won bijna 2,0 procent. AstraZeneca daalde bijna 7,0 procent na het openen van de boeken. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.679,10 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

