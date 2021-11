Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 48,00 euro naar 52,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Het bedrijf in roestvast staal publiceerde voorbeurs sterke resultaten met een EBITDA van 278 miljoen euro, die zowel de verwachtingen van Jefferies als de consensus marginaal overtrof, zei analist Alan Spence. Hogere prijzen, goede prestaties in Brazilië en gunstige voorraadwaarderingen waren volgens de analist de belangrijkste aanjagers voor de beter dan verwachte resultaten. Op basis hiervan paste Jefferies de taxaties voor de aangepaste EBITDA voor 2021 en 2022 met respectievelijk 4 en 6 procent opwaarts aan. Het aandeel Aperam sloot vrijdag 5,8 procent lager op 48,78 euro. Bron: ABM Financial News

