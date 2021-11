AEX blijft net onder recordstand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is licht hoger het weekend ingegaan. Bij een slot van 820,30 punten op vrijdag, steeg de AEX uiteindelijk 0,5 procent. Daarmee bleef de hoofdindex net onder zijn recordstand van 820,38 punten.

Het was een weinig inspirerend eind van de week voor de Europese beurzen, waarbij de AEX het wel beter deed dan de bredere Stoxx Europe 600 en Duitse DAX, omdat techaandelen als Prosus en Besi de Amsterdamse beurs steun gaven.

Nu een sterk cijferseizoen op zijn einde loopt, krijgen beleggers weer aandacht voor het macro-economische plaatje. Daarbij ligt de nadruk op de hoge inflatie in de Verenigde Staten en elders in de wereld. Eerder deze week werd bekend dat de inflatie in de VS in oktober op het hoogste niveau in 31 jaar stond.

"Gezien de sterk opgelopen inflatie en de gunstige ontwikkelingen op de Amerikaanse arbeidsmarkt zou dat [het afbouwen van QE] best wel eens wat kunnen worden versneld, gevolgd door een aantal verhogingen van de officiële rentetarieven later in 2022", volgens econoom Maarten Leen van ING.

De FedWatch Tool van CME Group voorspelt momenteel een kans van ruim 70 procent dat de federal funds rate in juni 2022 wordt verhoogd, waar dat een week geleden nog zo'n 50 procent was.

Ondertussen kijken beleggers ook met een schuin oog naar de verslechterde coronasituatie in delen van Europa, volgens economen van Deutsche Bank. In Nederland en Duitsland worden momenteel recordaantallen besmettingen geregistreerd en Den Haag kondigt vanavond naar verwachting nieuwe maatregelen aan.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor vacaturecijfers uit de VS. Arbeidsmarktcijfers zijn interessant voor beleggers omdat men benieuwd is of het gebrek aan personeel, in combinatie met de hoge inflatie, de lonen ook omhoog duwt.

Het aantal openstaande vacatures in de VS stond in september op 10,4 miljoen. Opvallend in de data was verder dat 4,4 miljoen Amerikanen in september hun baan opzegden.

Het consumentenvertrouwen van Michigan daalde tussen eind oktober en begin november verder. Uit de eurozone verschenen vrijdag industriële productiecijfers. In september was sprake van een beperkte krimp.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond het slot op 1,1443. Een vat WTI-olie werd een procent goedkoper en kostte rond de 81 dollar. Na tegenvallende rapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap over de verwachte vraag naar olie, staan de olieprijzen onder druk.

Stijgers en dalers

Randstad ging vrijdag aan kop in de AEX, met een winst van ruim 2 procent en ook Ahold en Wolters Kluwer stegen zo'n 2 procent. ArcelorMittal was de sterkste daler, nadat het aandeel donderdag na het openen van de boeken nog goede zaken deed. Het aandeel verloor ruim 3 procent. Royal Dutch Shell daalde meer dan een procent.

Techfondsen ASML, Besi en Prosus stegen zo'n 1 tot 2 procent.

In de AMX ging de aandacht uit naar de cijfers van Vopak en Boskalis, maar meer nog naar de mogelijke overname van Intertrust. CVC Capital Partners is bereid 18,00 euro per aandeel Intertrust te betalen, een redelijk bedrag, volgens Degroof Petercam, dat denkt dat het bod goede kans van slagen heeft. Intertrust sloot vrijdag bijna 38 procent hoger op 17,30 euro.

Boskalis hield de outlook voor heel 2021 intact, ondanks een lichte daling van de orderportefeuille in het derde kwartaal. Zorgen over een vertraging in het omvangrijke Manilla-project door de coronapandemie, drukten echter de aandelenkoers. Boskalis verloor meer dan 4 procent.

Hekkensluiter Aperam daalde zelfs 6 procent, ondanks dat de resultaten afgelopen kwartaal sterk waren. Mogelijk was de waarschuwing voor de hogere energieprijzen en een seizoensgebonden zwak kwartaal in Brazilië beleggers teveel.

Vopak kwam volgens analisten met meevallende cijfers over het derde kwartaal. Het tankopslagbedrijf handhaafde de outlook. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent.

B&S Group en ForFarmers gingen met plussen van circa 4 procent aan kop in de AScX. Sligro daalde ruim 5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen hoger.