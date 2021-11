Correctie: Valuta: dollar blijft omhoog kijken

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,1440 dollar in een alerte markt, die naar verwachting vandaag verder geen al te grote impulsen ondervindt.

"De kansen voor de dollar liggen aan de bovenkant", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Als gevolg van de hoger dan verwachte inflatie in de Verenigde Staten in oktober stegen de rentes op Amerikaans staatspapier. Ook het verschil in rentes tussen de VS en de andere landen nam toe. Dat is de reden voor de stijging van de dollarkoers. De goudprijs is ondertussen ook omhoog, maar dat houdt verband met de teruggelopen reële rente", aldus Boele.

ABN AMRO signaleert in de markt een vooruitlopend sentiment ten aanzien van het Amerikaanse rentebeleid. "Beleggers verwachten nu dat de Federal Reserve eerder overgaat tot het verhogen van de beleidsrente. De markt blijft ook rekening houden met de mogelijkheid dat de Fed meer dan twee keer met 25 basispunten de rente verhoogt in 2022. Er komt mogelijk een kentering als de inflatie weer afneemt. Wij gaan nog steeds uit van de eerste renteverhoging begin 2023. Wij handhaven onze ramingen voor euro/dollar, waarmee onze eindejaarsraming op 1,1500 dollar staat", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Als het verschil tussen de lange rente in de eurozone en van de VS weer kleiner wordt, zou de euro weer wat kunnen herstellen. Tot dan lijkt de dollar het meeste opwaartse potentieel te hebben. Voor de euro zijn er wel enkele technische steunniveaus, maar een serieuze steun ligt er pas op 1,1240 en 1,1250 dollar", aldus Boele.

Boele is iets scherper gepositioneerd ten opzichte van het Britse rentebeleid. "We gaan er net als beleggers vanuit dat de Bank of England in december de rente verhoogt. Beleggers denken nu dat er in 2022 ook nog twee renteverhogingen volgen, terwijl wij ervan uitgaan dat de rente eenmaal met 25 basispunten verhoogd wordt in de eerste helft van 2022. Als onze visie uitkomt, verhoogt de bank de rente nog steeds ruim vóór de Fed en de ECB en dat zou het pond moeten steunen. Volgende week worden de inflatiecijfers van het VK gepubliceerd. Hogere cijfers maken een renteverhoging in december waarschijnlijk."

Volgende week is er volgens Boele ook aandacht voor de detailhandelsverkopen in de VS en het commentaar van bankiers van de Fed.

De industriële productie in de eurozone nam in september met 0,2 procent af ten opzichte van augustus, toen de productie op maandbasis nog met 1,7 procent daalde.

Voor vanmiddag is de macro-economische agenda alleen gevuld met het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen over november, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan en de uitstaande vacatures in september.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,1439 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8542 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,3391 dollar.

Correctie: om aan te geven dat de reële re te is gedaald.