Sif tekent voor windmolenpark Dogger Bank C

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft samen met Smulders Projects een contract getekend voor de productie van 87 monopiles en verbindingsstukken voor de derde fase van het windmolenpark Dogger Bank in de Noordzee voor de kust van Engeland. Dit maakte Sif vrijdagmiddag bekend. Met de productie is circa 130 kiloton gemoeid. Het consortium werkte eerder al voor deel 1 en 2 van het windmolenproject. De definitieve investeringsbeslissing wordt vermoedelijk eind 2021 genomen. Het vandaag gerekende project was al door Sif gemeld als één van de projecten waarover exclusief werd onderhandeld. Bron: ABM Financial News

