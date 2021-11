Lufthansa betaalt staatssteun veel eerder terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Lufthansa heeft veel eerder dan verwacht de staatssteun afgelost die het van de Duitse overheid kreeg tijdens de coronacrisis. Dit meldde de Duitse luchtvaartmaatschappij vrijdag. In mei 2020 kreeg Lufthansa een lening van zo'n 6 miljard euro uit het Duitse steunfonds en een kredietfaciliteit van 3 miljard euro. Vrijdagochtend werd een laatste aflossing gedaan van 1 miljard euro, dat eerder ook al aflossingen deed in februari en oktober. Dat Lufthansa veel eerder dan verwacht de staatssteun kon aflossen, heeft te maken met de toegenomen vraag naar vliegreizen, een succesvolle herstructurering van het bedrijf en het vertrouwen van de kapitaalmarkten, zei het bedrijf vrijdag. Omdat de steun volledig is afgelost, zal de Duitse staat het opgebouwde belang in Lufthansa van 14 procent uiterlijk in oktober 2023 volledig verkopen. Bron: ABM Financial News

