Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, waarmee de markt lijkt te wachten op een nieuwe aanleiding om de stijgende lijn voort te zetten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 484,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 16.106,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 7.087,88 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,5 procent naar 7.350,87 punten. Volgens investment manager Henry van Heijster van ING ogen de markten wellicht "heel rustig", maar is er onderliggend veel spanning. Van Heijster wees op de stijgende inflatie, de houding van centrale bankiers, het verdere verloop van de pandemie en geopolitieke spanningen. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC wachten beleggers vooral de Amerikaanse vacaturecijfers van vanmiddag af, naast cijfers over het consumentenvertrouwen. In augustus bedroeg het aantal openstaande vacatures 10,4 miljoen. Op basis van recente banencijfers, verwacht Hewson dat het aantal vacatures is gestegen in september. De industriële productie in de eurozone nam in september met 0,2 procent af ten opzichte van augustus, toen de productie op maandbasis nog met 1,7 procent daalde. Olie noteerde vrijdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het rood op 80,72 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,19 dollar werd betaald, een daling van 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1443. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1450 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1449 op de borden.



Bedrijfsnieuws Salzgitter heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een forse winst geboekt, terwijl er een jaar eerder nog een verlies onder de streep stond. De koers van het aandeel Salzgitter noteerde desondanks 4,3 procent lager. Ook de aandelenkoers van Aperam noteerde fors lager, ondanks een recordkwartaal en verloor 1,1 procent. De Belgische bank KBC boekte 100 miljoen euro meer winst dan analisten hadden verwacht. De koers van het aandeel daalde toch met 2,7 procent. In Parijs noteerde het aandeel Eurofins Scientific 4,3 procent hoger, terwijl het aandeel Alstom met 5,6 procent onderuit ging. In Frankfurt waren de uitslagen in het rode veld iets minder robuust. Vier van de verliezende hoofdaandelen noteerden een min tussen de 2 en 3 procent. Delivery Hero zag de koers met 4,5 procent oplopen, na onder meer een positief rapport van Bank of America, gevolgd door Deutsche Telekom waar 2,5 procent bij kwam. In Londen herstelde Burberry iets van de klap van een dag eerder. Het aandeel steeg vrijdag 3,1 procent. Sectorgenoot Marks and Spencer won 2,2 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg donderdag licht tot 4.649,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent tot 35.921,23 punten en de Nasdaq steeg 0,5 procent op 15.704,28 punten. Bron: ABM Financial News

