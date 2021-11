Beursupdate: Intertrust schiet omhoog op licht lager Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent tot 814,67 punten.

"Nu we richting het einde van de handelsweek komen, kunnen we concluderen dat het een solide week voor Europese aandelen is geweest", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, wijzend op de Britse FTSE 100 die richting de 7.400 punten gaat en voor de derde week op rij winst boekte. De Franse hoofdindex CAC zette een nieuwe record in de boeken boven de 7.000 punten.

"Na een aantal drukke dagen is het vandaag relatief rustig op de beurzen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Volgens investment manager Henry van Heijster van ING ogen de markten wellicht "heel rustig", maar is er onderliggend veel spanning. Van Heijster wees op de stijgende inflatie, de houding van centrale bankiers, het verdere verloop van de pandemie en geopolitieke spanningen.

Volgens Hewson van CMC wachten beleggers vooral Amerikaanse vacaturecijfers van vanmiddag af, naast cijfers over het consumentenvertrouwen voor de regio Michigan. In augustus bedroeg het aantal openstaande vacatures 10,4 miljoen. Op basis van recente banencijfers, verwacht Hewson dat het aantal vacatures is gestegen in september.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1440. De olieprijzen daalden met 1,4 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Just Eat Takeaway was met 1,2 procent de grootste stijger. ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 3,5 procent, na de koerswinst van 4,1 procent op donderdag in reactie op de kwartaalcijfers van de staalreus.

In de AMX knalde Intertrust 39,5 procent omhoog naar 17,52 euro. CVC Capital Partners voert exclusieve overnamegesprekken met Intertrust en zou bereid zijn om 18,00 euro per aandeel Intertrust te betalen. Volgens Degroof Petercam oogt een dergelijk overnamebod redelijk.

Cijfers van Aperam vielen juist verkeerd en het roestvast staalconcern daalde 6,6 procent. Desondanks sprak ING van een solide kwartaal. Boskalis verloor 4,2 procent, eveneens in de nasleep van cijfers vanochtend. Boskalis zag in het derde kwartaal de orderportefeuille licht dalen, maar liet de outlook voor 2021 intact.

Koffiebedrijf JDE Peet's is een erg opvallende stijger met 5,8 procent koerswinst. Analist Corne van Zeijl van Actiam meldt op twitter dat "JDE Peet's waarschijnlijk toch in de [MSCI-] index mag blijven. Nabeurs weten we het allemaal zeker."

In de AScX won B&S Group 3,6 procent.