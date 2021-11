Beursblik: overnamebod Intertrust oogt redelijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het beoogde overnamebod van CVC Capital Partners van 18,00 euro per aandeel Intertrust oogt redelijk. Dit stelt analist Michael Roeg van Degroof Petercam. Hijzelf hanteert een koersdoel van 19 euro en het gemiddelde koersdoel op Bloomberg is 17,80 euro. Het bod lijkt dus ook goede kans te maken om te slagen. Wel rekent Roeg op een aantal aandeelhouders dat zal proberen een hoger bod af te dwingen. Een combinatie met TMF Group, dat al in handen is van CVC, zal vermoedelijk wat synergievoordelen bieden, al denkt Roeg dat die zullen tegenvallen. Ook valt niet uit te sluiten dat de mededingingsautoriteiten protesteren tegen de voorgenomen combinatie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.