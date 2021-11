Beursblik: ING verlaagt koersdoel SBM licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel SBM Offshore verlaagd van 20,50 naar 20,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. ING stelde daarin dat SBM in staat lijkt zich vooralsnog te onttrekken aan de gevolgen van de coronapandemie, terwijl de mogelijke vertraging van zes maanden voor de FPSO Sepetiba geen ramp lijkt. De bank gaf aan dat het beleggersperspectief voor het aandeel ongewijzigd is, waarbij de som-der-delen wijst op een onderwaardering, terwijl de outlook erg sterk is met meer projecten in aantocht. Het aandeel SBM noteerde vrijdag op een rood Damrak 3,2 procent lager op 13,55 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.