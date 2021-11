Beursblik: solide kwartaal Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft een solide derde kwartaal achter de rug en ook de outlook oogt positief. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING donderdag. De kwartaalresultaten en de afgegeven outlook zullen volgens de analist vermoedelijk leiden tot een lage enkelcijferige opwaartse bijstelling van de winstverwachtingen. In het afgelopen kwartaal viel de aangepaste EBITDA 2 procent hoger uit dan waar de consensus rekening mee hield. Hogere energiekosten werden gecompenseerd door hogere prijzen, betere prestaties in Brazilië en een boekwinst op de voorraden. De outlook voor het lopende vierde kwartaal is volgens Demeester positief, waarbij Aperam mikt op een licht hogere aangepaste EBITDA op kwartaalbasis. Ook dit impliceert een opwaartse bijstelling van de consensus met minimaal 3 procent. Het EBITDA-resultaat kan daarmee richting de 1 miljard euro gaan. Ook positief is volgens Demeester de visie van Aperam op het eerste kwartaal. Aperam zegt met vertrouwen uit te kijken naar de eerste drie maanden van 2021. ING heeft een koopadvies op Aperam met een koersdoel van 58,00 euro. Het aandeel zakte vrijdag met 5,5 procent tot 48,54 euro. Bron: ABM Financial News

