Intertrust schiet omhoog op vlak Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 816,15 punten, terwijl de Midkap 0,7 procent wint. Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Ahold Delhaize was met 0,7 procent de grootste stijger. ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van krap 1 procent. In de AMX knalde Intertrust 40 procent omhoog naar 17,44 euro. CVC Capital Partners voert exclusieve overnamegesprekken met Intertrust en zou bereid zijn om 18,00 euro per aandeel Intertrust te betalen. Cijfers van Aperam vallen juist verkeerd en het roestvast staalconcern daalt 5 procent. Alfen verliest daarnaast meer dan 5 procent in de nasleep van de cijferrapportage van donderdag, toen het aandeel ook al flink moest inleveren. Koffiebedrijf JDE Peet's is een erg opvallende stijger met bijna 7 procent koerswindt. Analist Corne van Zeijl van Actiam meldt op twitter dat "JDE Peet's mag waarschijnlijk toch in de [MSCI-] index blijven. Nabeurs weten we het allemaal zeker." Boskalis verliest 3 procent na cijfers. Boskalis zag in het derde kwartaal de orderportefeuille licht dalen, maar liet de outlook voor 2021 intact. In de AScX wint TomTom 2 procent. Bron: ABM Financial News

