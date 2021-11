'Kleine meevaller bij Vopak' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het derde kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies vrijdag. De EBITDA kwam met 212,5 miljoen euro 4 procent hoger uit dan de consensus, aldus de analist, te danken aan de groeiprojecten en meer efficiency, en ondanks zwakkere marktomstandigheden. De bezettingsgraad lag wel duidelijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar, maar op kwartaalbasis was er sprake van een pas op de plaats, aldus Kerstens. Het tankopslagbedrijf handhaafde vrijdag de verwachting dat de bijdrage van deze groeiprojecten aan de resultaten aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 30 tot 50 miljoen euro zullen uitkomen, afhankelijk van valutaschommelingen en marktontwikkelingen. In 2023 zal die bijdrage 110 tot 125 miljoen euro zijn. Jefferies herhaalde het koopadvies op Vopak met een koersdoel van 42,00 euro. Bron: ABM Financial News

