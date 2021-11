Vlakke start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong onveranderd.

Donderdag koerste de AEX in lijn met de Europese hoofdbeurzen nog met 0,2 procent licht hoger naar 816,35 punten. De Duitse DAX index en de Stoxx 600 index sloten op het hoogste niveau ooit.

De beurzen reageerden woensdag juist nog nerveus op rap oplopende vergoedingen voor Amerikaanse staatsobligaties nadat bleek dat de inflatie in de VS in oktober was gestegen naar het hoogste niveau in drie decennia.

Her en der worden in reactie op de mondiaal sterk oplopende inflatie renteverhogingen doorgevoerd, onder meer door de Banco de México donderdagavond, maar de belangrijkste centrale banken, de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan, houden vooralsnog voet bij stuk.

Veel economen en centrale banken menen dat de geldontwaarding het gevolg is van opstartproblemen bij toeleveringsketens die de komende kwartalen opgelost zullen worden, waardoor de hoge inflatie van voorbijgaande aard zal blijken te zijn.

Over de vraag of een hoge inflatie positief is voor aandelen zijn de meningen verdeeld. Volgens analist Lori Calvasina van RBC Capital heeft een hoge inflatie huishoudens er in het verleden toe aangezet om in aandelen te beleggen ten koste van obligaties en het aanhouden van spaargeld.

Marktanalist Nancy Davis van Quadric Capital Management voorziet daarentegen dat vervroegde renteverhogingen door de Federal Reserve om de inflatie in te dammen schadelijk kunnen zijn voor aandelen.

Het schrikbeeld voor beleggers is de jaren zeventig van de vorige eeuw toen beleggers geconfronteerd werden met een loon-prijsspiraal gecombineerd met scherp oplopende grondstoffenprijzen, waardoor de marges van ondernemingen onder druk stonden en er sprake was van een verloren decennium voor aandelen.

Wall Street sloot verdeeld, Azië hoger

Donderdagavond sloot Wall Street verdeeld met een winst voor techbeurs Nasdaq van een half procent en een verlies voor de Dow Jones index van krap een half procent.

Disney sloot 7 procent lager. De entertainmentgigant rapporteerde woensdag nabeurs een vertraging van de groei van het aantal abonnees bij zijn streamingdienst en boekte het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst en omzet.

Beyond Meat dook daarnaast in het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers. De producent van vleesvervangers zegt nog steeds last te hebben van de onzekerheid die gepaard gaat met de coronacrisis. Het aandeel verloor donderdag meer dan 13 procent.

In Azië koersen de hoofdbeurzen vanochtend juist eensgezind hoger. De Chinese e-commercereuzen JD.com en Alibaba melden recordomzetten op hun platformen naar aanleiding van het jaarlijks koopjesfestijn Singles Day op 11 november. Het aandeel JD.com stijgt vanochtend in Hongkong met meer dan 4 procent, na woensdag ook al flink in de lift te hebben gezeten.

Koploper vanochtend is de beurs in Seoel met een stijging van 1,6 procent, gevolgd door de Nikkei index in Tokio met een winst van meer dan 1 procent. De winsten voor de Chinese beurzen blijven beperkt tot enkele tienden van een procent.

De Amerikaanse olie-future koerst vanochtend 0,7 procent lager, nadat de future donderdagavond in New York nog met 0,3 procent nipt hoger sloot op 81,509 dollar per vat. Het muntpaar euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend stabiel op 1,1445, nadat de dollar woensdag nog flink in de lift zat na vrijgave van de Amerikaanse inflatiedata.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de Franse inflatie in oktober, de industriële productie in de eurozone in september en het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in november.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Aperam daalde afgelopen kwartaal op kwartaalbasis licht van 1,27 miljard naar 1,26 miljard euro en de aangepaste EBITDA steeg van 262 miljoen naar 278 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op een EBITDA van 273 miljoen euro. De taxaties van de analisten lagen tussen de 255 miljoen en 290 miljoen euro.

CVC Capital Partners voert exclusieve overnamegesprekken met Intertrust. Dit maakte het trustkantoor vrijdag voorbeurs bekend. CVC zou bereid zijn om 18,00 euro per aandeel Intertrust te betalen. Het aandeel sloot donderdag op de Amsterdamse beurs op 12,56 euro. CVC behoort tot de grootste private-equitybedrijven in de wereld.

Vopak lijkt bezig aan een betere tweede jaarhelft. De omzet steeg op jaarbasis van 297 miljoen naar 309,5 miljoen euro. De EBITDA exclusief bijzondere posten liep op van 200 miljoen naar 212,5 miljoen euro. De analistenconsensus had gerekend op 205 miljoen euro.

Boskalis heeft in het derde kwartaal van dit jaar de orderportefeuille licht zien dalen, maar beschouwt deze nog altijd als afdoende om de outlook voor 2021 intact te laten.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag licht tot 4.649,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent tot 35.921,23 punten en de Nasdaq steeg 0,5 procent op 15.704,28 punten.