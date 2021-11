Boskalis ziet orders licht dalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in het derde kwartaal van dit jaar de orderportefeuille licht zien dalen, maar beschouwt deze nog altijd als afdoende om de outlook voor 2021 intact te laten. Dit bleek vrijdagochtend uit een tussentijds handelsbericht van de maritieme dienstverlener. De kwartaalomzet lag conform verwachting op een hoger niveau in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. De orderportefeuille noteerde eind september op 5,1 miljard euro, een lichte daling ten opzichte van de stand van eind juni, dat toen volgens Boskalis een recordstand betekende. De netto-kaspositie bedraagt 210 miljoen euro, vrijwel gelijk aan het peil van eind juni van dit jaar. Outlook Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal de EBITDA in het tweede halfjaar min of meer een gelijk niveau kennen als de 226 miljoen euro uit het eerste halfjaar. De gevolgen van de coronabeperkingen spelen volgens het bedrijf in met name het Verre Oosten een belangrijke rol. De definitieve start van het omvangrijke werk in de Filipijnen acht Boskalis verder van groot belang. Voor 2021 wordt een investeringsbedrag van circa 375 miljoen euro verwacht met inbegrip van dry-dockings en de reeds eerder dit jaar aangeschafte offshore support en survey schepen. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen. Het aandeel Boskalis sloot donderdag 0,6 procent lager op 26,50 euro. Bron: ABM Financial News

