Meer omzet en EBITDA voor Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak lijkt bezig aan een betere tweede jaarhelft. Dit blijkt vrijdag uit cijfers van de tankopslagspecialist. Het bedrijf sprak van zwakke omstandigheden, maar de nieuwe groeiprojecten en meer efficiency zorgden voor een hogere EBITDA. De coronacrisis blijft voor onzekerheid zorgen en heeft ook de nodige impact op de valutamarkten. De omzet steeg op jaarbasis van 297 miljoen naar 309,5 miljoen euro. De EBITDA exclusief bijzondere posten liep op van 200 miljoen naar 212,5 miljoen euro. De analistenconsensus had gerekend op 205 miljoen euro. Inclusief bijzondere posten kwam de EBITDA uit op 203,1 miljoen euro. De nettowinst daalde evenwel van 79,5 miljoen naar 71,6 miljoen euro. Vopak wees op onder meer de hogere schuld. Op kwartaalbasis was er wel sprake van een sterke verbetering. De operationele kasstroom bedroeg 168,6 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2020 was dit 146 miljoen euro. De bezettingsgraad daalde evenwel van 90 naar 88 procent. Outlook Voor 2021 mikt Vopak onverminderd op een kostenbasis van 615 miljoen euro en Vopak denkt 290 miljoen euro te investeren, waar eerder een bandbreedte van 300 tot 350 miljoen euro werd genoemd, maar ook al werd aangegeven vermoedelijk aan de onderkant van deze vork uit te komen. Het tankopslagbedrijf handhaafde de verwachting dat de bijdrage van deze groeiprojecten aan de resultaten aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 30 tot 50 miljoen euro zullen uitkomen, afhankelijk van valutaschommelingen en marktontwikkelingen. In 2023 zal die bijdrage 110 tot 125 miljoen euro zijn. Bron: ABM Financial News

