Stabiele winstgevendheid Aperam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het derde kwartaal de winstgevendheid op een hoog niveau zien stabiliseren, dankzij een gunstige prijsontwikkeling. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het bedrijf in roestvaststaal. "De sterke vraag kwam tot uiting in een solide orderboek en hogere prijzen in combinatie met de eerste resultaten uit ons Leadership Journey Phase 4", aldus CEO Timoteo De Maulo in een toelichting. De omzet daalde op kwartaalbasis licht van 1,27 miljard naar 1,26 miljard euro en de aangepaste EBITDA steeg van 262 miljoen naar 278 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op een EBITDA van 273 miljoen euro. De taxaties van de analisten lagen tussen de 255 miljoen en 290 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2020 behaalde Aperam bij een omzet van 841 miljoen euro een aangepaste EBITDA van 65 miljoen euro, De nettoschuld lag aan het einde van het derde kwartaal op 59 miljoen euro tegen 1 miljoen euro eind juni en 111 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal een jaar eerder. Netto verdiende Aperam afgelopen kwartaal 201 miljoen euro, min of meer stabiel ten opzichte van de 213 miljoen euro een kwartaal eerder en beduidend meer dan de 24 miljoen euro een jaar eerder. De vrije kasstroom bedroeg 90 miljoen euro tegen 87 miljoen euro een kwartaal eerder. Outlook Voor het vierde kwartaal verwacht Aperam een iets hogere aangepaste EBITDA dan in het derde kwartaal. Ook de vrije kasstroom zal in het lopende kwartaal iets hoger uitkomen. Wel waarschuwde CEO Di Maulo voor de hogere energieprijzen en een seizoensgebonden zwak kwartaal in Brazilië. Bron: ABM Financial News

