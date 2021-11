Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet voor vrijdag een openingswinst van 19 punten voor de Duitse DAX, een plus van 7 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 1 punt voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een vrij positieve handelsdag in Europa, met nieuwe records voor de Stoxx 600 en DAX, terwijl de FTSE 100 het hoogste niveau in 20 maanden bereikte.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Britse economie in het derde kwartaal met 1,3 procent is gegroeid. De groei was daarmee minder sterk dan gedacht. Verder daalde de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk in september onverwacht.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft de winst in het derde kwartaal nog verder weten op te voeren en gaat meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel was koploper in de CAC 40 met een plus van ruim 4 procent.

In Parijs was Alstom een negatieve uitschieter, met een verlies van ruim 6 procent. In Frankfurt wonnen Infineon en Siemens 2 tot 3 procent, geholpen door enkele positieve analistenrapporten. Siemens wist in het afgelopen boekjaar de eigen winstverwachting ruimschoots te overtreffen, zo bleek voorbeurs.

Delivery Hero behaalde in het derde kwartaal van dit jaar een fors hogere omzet. De maaltijdbezorger werd ook positiever over de verwachtingen voor heel 2021. Het aandeel steeg 1,4 procent aan de DAX.

In Londen deed Auto Trader goede zaken na recordcijfers. Het aandeel steeg ruim 14 procent.

Mijnbouwers hadden in Londen ook de wind in de rug. BHP steeg bijna 4 procent, Anglo American zelfs zo'n 6 procent.



Modeketen Burberry had het in Londen juist lastig. De keten wist in de afgelopen zes maanden de groei evenwel vast te houden en de outlook voor het hele boekjaar te handhaven. Het aandeel daalde bijna 6 procent.

Euro STOXX 50 4.355,60 (+0,2%)

STOXX Europe 600 485,29 (+0,3%)

DAX 16.083,11 (+0,1%)

CAC 40 7.059,55 (+0,2%)

FTSE 100 7.384,18 (+0,6%)

SMI 12.442,75 (+0,3%)

AEX 816,35 (+0,2%)

BEL 20 4.372,65 (-0,2%)

FTSE MIB 27.633,20 (+0,3%)

IBEX 35 9.029,20 (-0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. Het was relatief rustig vanwege Veteranendag in de Verenigde Staten. De Amerikaanse obligatiemarkten waren dicht en de macro-economische agenda was leeg. Dit gaf beleggers in New York een broodnodige adempauze, nadat de markten woensdag nog onderuit gingen na het verschijnen van zorgwekkende inflatiecijfers.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in oktober op jaarbasis met 6,2 procent. De inflatie in de VS noteerde in 31 jaar niet zo hoog. De kerninflatie kwam in oktober uit op 4,6 procent.

Volgens marktanalist Esty Dwek van FlowBank zijn de inflatiedata geen verrassing, ook al zijn deze hoger dan verwacht. "Ik denk niet dat dit de koers van de Fed verandert", zei Dwek.

Toch neemt de druk op de Amerikaanse centrale bank wel toe, volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe, want de markt is al agressiever in zijn renteverwachtingen dat de Fed zelf. Dit zet nieuwe vraagtekens bij de communicatie van de centrale bank.

Als de Fed sneller moet gaan taperen en de rente moet verhogen om de inflatie in te dammen, dan kan dit nadelig zijn voor aandelen en obligaties, volgens marktanalist Nancy Davis van Quadric Capital Management.

Analist Lori Calvasina van RBC Capital schetst een andere kant van het verhaal, namelijk dat een hoge inflatie huishoudens er in het verleden toe aanzette in aandelen te beleggen ten koste van obligaties en het aanhouden van spaargeld.

De olieprijs is donderdag na een volatiele sessie licht gestegen. Bij een settlement van 81,59 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 0,3 procent duurder. In zijn maandrapport waarschuwde de OPEC dat de vraag naar olie minder sterk zal groeien dit jaar, door de fors stijgende energieprijzen.

Bedrijfsnieuws

Disney sloot 7 procent lager. De entertainmentgigant rapporteerde woensdag nabeurs een vertraging van de groei van het aantal abonnees bij zijn streamingdienst en boekte het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst en omzet.

Beyond Meat is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken. De producent van vleesvervangers zegt nog steeds last te hebben van de onzekerheid die gepaard gaat met de coronacrisis. Het aandeel verloor donderdag meer dan 13 procent.

Tesla daalde bijna een half procent. Uit officiële document blijkt dat CEO Elon Musk recent voor 5 miljard dollar aan aandelen Tesla heeft verkocht. Afgelopen weekend plaatste Musk nog een Twitter poll waarin hij zijn volgers vroeg of hij een belang van 10 procent in Tesla moest verkopen. Een meerderheid stemde voor. Musk moet een belang verkopen om geld vrij te maken om aan zijn belastingverplichtingen te voldoen in de VS.

Concurrent Rivian Automotive sloot ruim 22 procent hoger, nadat de producent van elektrische auto's woensdag, de dag van zijn beursdebuut, al 29 procent steeg.

S&P 500 index 4.649,27 (+0,06%)

Dow Jones index 35.921,23 (-0,4%)

Nasdaq Composite 15.704,28 (+0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het groen.

Nikkei 225 29.579,03 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.538,10 (+0,2%)

Hang Seng 25.262,98 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1443. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1449.

USD/JPY Yen 114,18

EUR/USD Euro 1,1443

EUR/JPY Yen 130,62

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Oktober (NL)

08:45 Inflatie - Oktober (Fra)

11:00 Industriële productie - September (eur)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November vlpg. (VS)

16:00 Vacatures - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Aperam - Cijfers derde kwartaal (Lux)

07:00 KBC - Cijfers derde kwartaal (Bel)

07:30 Boskalis - Cijfers derde kwartaal (NL)

08:00 AstraZeneca - Cijfers derde kwartaal (VK)