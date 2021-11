Olieprijs aarzelend omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag na een volatiele sessie licht gestegen. Bij een settlement van 81,59 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 0,3 procent duurder.

Woensdag daalde de WTI-olieprijs ruim 3 procent, nadat de Amerikaanse president Joe Biden kenbaar maakte dat hij de inflatie omlaag wil brengen door de hoge energieprijzen aan te pakken, zag analist Carsten Fritsch van Commerzbank.

Ook een sterke dollar houdt de olieprijzen momenteel in bedwang. Verder kan de vraag naar olie weer onder druk komen te staan, nu het aantal coronabesmettingen wereldwijd weer oploopt.

In zijn maandrapport waarschuwde de OPEC donderdag al dat de vraag naar olie minder sterk zal groeien dit jaar. Nog niet zozeer door de coronapandemie, maar vooral door de fors stijgende energieprijzen.

Het kartel rekent momenteel op een groei met 5,7 miljoen vaten per dag in 2021, 160.000 vaten per dag minder dan in de vorige maandupdate. De totale vraag naar olie in 2021 komt daarmee uit op 96,4 miljoen vaten per dag.

Volgend jaar zal de vraag boven het pre-coronaniveau liggen, denkt de OPEC, dat de verwachte groei van 4,2 miljoen vaten per dag handhaafde. Daarmee komt de totale vraag in 2022 uit op 100,6 miljoen vaten per dag, een half miljoen vaten per dag meer dan in 2019.

De zwakkere vraag naar olie dit jaar kan de druk van de ketel halen voor OPEC+, dat onder vuur ligt omdat het de productie niet op wil voeren om zo het aanbod te verhogen en de prijzen te drukken. Vorige week handhaafde de OPEC en zijn bondgenoten hun productie-afspraken, waardoor de output ook in december met 400.000 vaten per dag wordt opgevoerd.