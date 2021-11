Verdeeld beeld op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,1 procent, de Dow Jones index verliest 0,4 procent en de Nasdaq wint 0,6 procent.

Het is donderdag relatief rustig vanwege Veteranendag in de Verenigde Staten. De Amerikaanse obligatiemarkten zijn dicht en de macro-economische agenda is leeg.

Dit geeft beleggers in New York een adempauze, nadat de markten woensdag nog onderuit gingen na het verschijnen van zorgwekkende inflatiecijfers.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in oktober op jaarbasis met 6,2 procent. De inflatie in de VS noteerde in 31 jaar niet zo hoog. De kerninflatie kwam in oktober uit op 4,6 procent.

Volgens marktanalist Esty Dwek van FlowBank zijn de inflatiedata geen verrassing, ook al zijn deze hoger dan verwacht. "Ik denk niet dat dit de koers van de Fed verandert", zei Dwek.

Toch neemt de druk op de Amerikaanse centrale bank wel toe, volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe, want de markt is al agressiever in zijn renteverwachtingen dat de Fed zelf. Dit zet nieuwe vraagtekens bij de communicatie van de centrale bank.

Als de Fed sneller moet gaan taperen en de rente moet verhogen om de inflatie in te dammen, dan kan dit nadelig zijn voor aandelen en obligaties, volgens marktanalist Nancy Davis van Quadric Capital Management.

Analist Lori Calvasina van RBC Capital schetst een andere kant van het verhaal, namelijk dat hoge inflatie huishoudens er in het verleden toe aanzette in aandelen te beleggen ten koste van obligaties en het aanhouden van spaargeld.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1449. Een vat WTI-olie is een half procent goedkoper en kost net geen 81 dollar.

Bedrijfsnieuws

Disney staat 7 procent lager met nog een paar uur handel te gaan. De entertainmentgigant rapporteerde woensdag nabeurs een vertraging van de groei van het aantal abonnees bij zijn streamingdienst en boekte het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst en omzet.

Beyond Meat is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken. De producent van vleesvervangers zegt nog steeds last te hebben van de onzekerheid die gepaard gaat met de coronacrisis. Het aandeel verliest 14 procent.

Tesla daalt licht. Uit officiële document blijkt dat CEO Elon Musk recent voor 5 miljard dollar aan aandelen Tesla heeft verkocht. Afgelopen weekend plaatste Musk nog een Twitter poll waarin hij zijn volgers vroeg of hij een belang van 10 procent in Tesla moest verkopen. Een meerderheid stemde voor. Musk moet een belang verkopen om geld vrij te maken om aan zijn belastingverplichtingen te voldoen in de VS.

Concurrent Rivian Automotive stijgt ruim 22 procent, nadat de producent van elektrische auto's woensdag, de dag van zijn beursdebuut, al 29 procent steeg.