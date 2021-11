Bescheiden winsten in Europa

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht hoger geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent in de plus op 485,29 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 16.083,11 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 7.059,55 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.384,18 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een vrij positieve handelsdag in Europa, met nieuwe records voor de Stoxx 600 en DAX, terwijl de FTSE 100 het hoogste niveau in 20 maanden bereikte.

Het was verder een weinig spannende dag. In de Verenigde Staten is het Veteranendag, waardoor de volumes op Wall Street lager dan gebruikelijk zijn.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Britse economie in het derde kwartaal met 1,3 procent is gegroeid. De groei was daarmee minder sterk dan gedacht. Verder daalde de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk in september onverwacht.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1458. Een vat WTI-olie werd iets duurder.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft de winst in het derde kwartaal nog verder weten op te voeren en gaat meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel was koploper in de CAC 40 met een plus van ruim 4 procent.

In Parijs was Alstom een negatieve uitschieter, met een verlies van ruim 6 procent. In Frankfurt wonnen Infineon en Siemens 2 tot 3 procent, geholpen door enkele positieve analistenrapporten. Siemens wist in het afgelopen boekjaar de eigen winstverwachting ruimschoots te overtreffen, zo bleek voorbeurs.

Delivery Hero behaalde in het derde kwartaal van dit jaar een fors hogere omzet. De maaltijdbezorger werd ook positiever over de verwachtingen voor heel 2021. Het aandeel steeg 1,4 procent aan de DAX.

In Londen deed Auto Trader goede zaken na recordcijfers. Het aandeel steeg ruim 14 procent.

Mijnbouwers hadden in Londen ook de wind in de rug. BHP steeg bijna 4 procent, Anglo American zelfs zo'n 6 procent.



Modeketen Burberry had het in Londen juist lastig. De keten wist in de afgelopen zes maanden de groei evenwel vast te houden en de outlook voor het hele boekjaar te handhaven. Het aandeel daalde bijna 6 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden verdeeld rond het Europese slot.