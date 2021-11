Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 40,00 naar 42,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Analist Alan Spence verhoogde het koersdoel, nadat de staalreus voorbeurs met cijfers kwam. "ArcelorMittal blijft recordwinsten afleveren", aldus Spence, die erop wees dat de staalreus ook een extra miljard dollar zal spenderen aan het inkopen van eigen aandelen. Dat is ook mogelijk, omdat de vrije kasstroom zich goed zal ontwikkelen: de investeringen in het werkkapitaal zullen dalen en de staalmarges zullen volgend jaar normaliseren, "maar wel vanaf zeer hoge niveaus". Spence besloot zijn taxaties voor de EBITDA in 2021 en 2022 met 1 en 3 procent te verhogen. Daarmee zit de analist respectievelijk 1 en 9 procent boven de consensus. Het aandeel sloot donderdag 4,1 procent hoger op 28,48 euro. Bron: ABM Financial News

