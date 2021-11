Mittal sterkhouder op licht hoger Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht hoger gesloten, onder aanvoering van ArcelorMittal.



De AEX index steeg 0,2 procent tot 816,35 punten, terwijl de AMX en AScX vlak sloten.

Beleggers lijken te vrezen dat de Federal Reserve zijn monetair beleid mogelijk substantiëler dan verwacht zal verkrappen in een poging de stijgende inflatie te beteugelen. Afgelopen dagen werden er zowel in Europa als de VS, maar ook in China enorme prijsstijgingen gemeld.

De dollar wordt sterker en aan het einde van de handelsdag noteerde de euro/dollar op 1,1458. "De markt heeft daarmee het signaal aan het adres van de Federal Reserve afgegeven, dat het nu echt de rente moet verhogen om de prijsstijgingen een halt toe te roepen", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

Vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International ziet ondanks de hoge inflatie vooralsnog geen reden tot zorgen voor aandelenbeleggers. De inflatie is volgens de vermogensbeheerder beheersbaar, met name als je in bedrijven zit, die de prijsstijgingen kunnen doorberekenen aan hun klanten, zoals de gezondheidssector, producenten van luxe goederen, maar ook de chipsector, zei Van Eerden.

Olie noteerde donderdag tot 0,5 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 14 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 4,1 procent na cijfers. Toch stelden de cijfers volgens ING iets teleur als gevolg van vertragingen. Wel kondigde de staalreus een extra aandeleninkoopprogramma aan en Jefferies wees op uitspraken van de CEO van Mittal dat de huidige hoge prijzen terug te zien zullen zijn in de contracten voor 2022.

Besi steeg 2,9 procent, ASMI won 2,7 procent en ASML sloot 1,5 procent hoger. Unibail-Rodamco-Westfield was met een verlies van 2,9 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Just Eat Takeaway verloor 2,7 procent.

Aegon verloor 0,5 procent, na cijfers. De verzekeraar boekte een verlies in het derde kwartaal, door een aanpassing van het hedgingprogramma die de resultaten voorspelbaarder moet maken, terwijl ook het operationele resultaat harder dan voorzien daalde door hoge sterfte in de Verenigde Staten. De solvabiliteit en kasstroom waren juist beter dan verwacht, volgens analisten van UBS.



Royal Dutch Shell leverde 1,3 procent in. Het aandeel noteert vandaag evenwel ex-dividend.

Midkapper Aperam trad in het voetspoor van ArcelorMittal en won 4,4 procent. Het bedrijf komt morgen met cijfers. ABN AMRO sloot vlak in de nasleep van cijfers een dag eerder. Een trits analisten verhoogden hun koersdoel vandaag voor de bank.

Een kwartaalupdate van SBM Offshore werd negatief ontvangen. De oliedienstverlener verlaagde de omzetverwachting voor dit jaar en het aandeel daalde 3,0 procent. De winstverwachting bleef overigens wel intact. Alfen verloor zelfs 10,1 procent na cijfers. Kempen vond de omzet van Alfen tegenvallen als gevolg van projectvertragingen. "Al met al verwachten we dat de omzetconsensus voor 2021 met 3 tot 4 procent neerwaarts bijgesteld moet worden tot het middelpunt van de afgegeven bandbreedte", aldus de zakenbank.

Onder de kleinere aandelen won BAM 4,0 procent. Het aandeel steeg woensdag ook al fors na de aankondiging van een kernenergieproject. Avantium verloor 2,0 procent.

Het lokaal genoteerde Envipco daalde 10,0 procent en Stern steeg met 1,5 procent na resultaten.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.656,54 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen.