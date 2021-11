Video: inflatiepaniek niet nodig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks de hoge inflatie is er vooralsnog geen reden tot zorgen voor aandelenbeleggers. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International donderdag voor de camera van ABM Financial News. De inflatie is volgens Van Eerden beheersbaar, met name als je in bedrijven zit, die de prijsstijgingen kunnen doorberekenen aan hun klanten, zoals de gezondheidssector, producenten van luxe goederen, maar ook de chipsector. Daarnaast passeren Ahold Delhaize, ArcelorMittal, Alfen, SBM Offshore en Just Eat Takeaway tijdens de video de revue. Klik hier voor: inflatiepaniek niet nodig Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.