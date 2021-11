Olievraag groeit minder hard door hoge energieprijzen

(ABM FN-Dow Jones) Door de fors stijgende energieprijzen zal de vraag naar olie dit jaar minder sterk zijn. Dit is de verwachting van oliekartel OPEC.

In zijn maandrapport gaat het kartel uit van een groei met 5,7 miljoen vaten per dag in 2021, 160.000 vaten per dag minder dan in de vorige maandupdate werd voorzien. De totale vraag naar olie in 2021 komt daarmee uit op 96,4 miljoen vaten per dag.

Volgend jaar zal de vraag boven het pre-coronaniveau liggen, denkt de OPEC, dat de verwachte groei van 4,2 miljoen vaten per dag handhaafde. Daarmee komt de totale vraag in 2022 uit op 100,6 miljoen vaten per dag, een half miljoen vaten meer dan in 2019.

De zwakkere vraag naar olie dit jaar kan de druk van de ketel halen voor het kartel, dat onder vuur ligt omdat het de productie niet op wil voeren om zo het aanbod te verhogen en de prijzen te drukken.

Vorige week handhaafde de OPEC zijn productie-afspraken, waardoor de productie ook in december met 400.000 vaten per dag wordt opgevoerd.

OPEC zei donderdag verder in zijn maandrapport dat het olie-aanbod van landen buiten het kartel dit jaar met 700.000 vaten per dag zal groeien en volgend jaar met 3 miljoen vaten per dag.