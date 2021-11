Beursblik: tweede jaarhelft Vopak bescheiden beter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Na een uitdagende eerste jaarhelft zal de tweede helft van 2021 voor Vopak bescheiden beter uitpakken. Dit verwacht analist Quirijn Mulder van ING in aanloop naar de update van het tankopslagbedrijf over het derde kwartaal op vrijdag. "Bescheiden, aangezien het derde kwartaal last had van een paar tegenslagen, zoals orkaan Ida met een impact van naar schatting 3 miljoen euro", zei Mulder. Ook het onderhoud aan GATE-terminal, de lage bezettingsgraden in Panama en tegenwind in Indonesië, als gevolg van de coronaviruspandemie, drukken volgens de analist op de resultaten. Tekorten bij chemie, die leiden tot een relatief lage opslag, zijn volgens de analist echter de belangrijkste factor die op de resultaten drukt. De analist rekent op een EBITDA van 206 miljoen euro in het derde kwartaal, in vergelijking met 200 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder en een analistenconsensus van 205 miljoen euro. Het operationeel resultaat (EBIT) wordt door Mulder geraamd op 127 miljoen euro, wat gelijk zou zijn aan vorig jaar. De consensus zit daar een miljoen euro onder met 126 miljoen euro. Voor het vierde kwartaal, 2022 en 2023 zijn de vooruitzichten volgens Mulder beter en dan met name voor 2022 "omdat we de [negatieve] impact van chemie zien vervagen, geen [negatieve] wisselkoerseffecten voorzien en een wezenlijke bijdrage voorzien uit capaciteitsuitbreiding", aldus Mulder. Eind juli tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers zei Vopak zelf optimistisch te zijn over de groeiprojecten uit 2020 en 2021. Het tankopslagbedrijf handhaafde de verwachting dat de bijdrage van deze groeiprojecten aan de resultaten aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 30 tot 50 miljoen euro zullen uitkomen, afhankelijk van valutaschommelingen en marktontwikkelingen. Volgend jaar zal die bijdrage 110 tot 125 miljoen euro zijn. De topman merkte destijds wel op dat de markten er zwak bijliggen en dat de coronacrisis impact blijft hebben op de sectoren waarin Vopak actief is, waarbij verstoringen in de vraag en aanvoer indirect een impact hadden op de prestaties. Voor 2021 mikt Vopak onverminderd op een kostenbasis van 615 miljoen euro en Vopak heeft nog steeds de ambitie om 300 tot 350 miljoen euro te investeren in groeiprojecten, al gaf het bedrijf wel aan dat de investeringen aan de onderkant van deze bandbreedte zullen uitkomen. Het aandeel Vopak noteerde donderdag op een rood Damrak 1,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

