Beursblik: Bank of America haalt ABN AMRO van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft ABN AMRO van zijn verkooplijst gehaald en verhoogde het advies van Underperform naar Neutraal, terwijl het koersdoel sterk steeg van 9,60 naar 13,70 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. De analisten zien opwaarts potentieel voor het aandeel vanaf volgend jaar, omdat het dividend dan omhoog kan gaan naar 15 procent van de marktkapitalisatie, terwijl de rentebaten mogelijk stabiliseren. Bovendien kan ABN AMRO de verwachting voor de risicokosten structureel verlagen en kunnen overnames voor verrassingen zorgen, denkt analist Tarik El Mejjad. Voorlopig staan de rentebaten nog zwaar onder druk, door lagere marges op spaargeld door negatieve rentes op Europese obligaties, wat per kwartaal 20 miljoen euro kost, en de afbouw van de zakenbank, wat nog eens 10 miljoen euro per kwartaal kost, druk op de marges op hypotheken en consumptieve leningen en de boeterentes op versnelde aflossingen die nu tijdelijk voor verlichting zorgen maar niet houdbaar zijn. De kapitaalteruggave is echter het positieve verhaal en Bank of America gelooft dat ABN AMRO de helft van de winst in contanten zal uitkeren, wat een rendement geeft van 5 procent bij de huidige koers, en daarnaast nog een aandeleninkoop van 1,2 miljard euro of 10 procent van de marktkapitalisatie. Er zijn gesprekken met toezichthouders over zo'n aandeleninkoop die volgens de bank constructief verlopen. Dit biedt kansen op een hoog dividendrendement, aldus de analist. Het aandeel ABN AMRO stijgt donderdag 1,2 procent naar 12,85 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.