Credit Suisse verhoogt koersdoel ABN AMRO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 11,00 naar 12,00 euro, vanwege de lager dan verwachte voorzieningen en hogere inkomsten die bank bij de recente kwartaalcijfers liet zien, maar het advies blijft niettemin Underperform. ABN AMRO meldde in constructief gesprek te zijn met de toezichthouders over een aandeleninkoop na publicatie van de jaarcijfers. Credit Suisse houdt rekening met een bedrag van 800 miljoen euro in 2022 en 2023, maar er lijkt ruimte voor meer, aldus analist Jon Peace. De bank zei zelf voorzichtig te zijn over de rente-inkomsten, omdat de lange rentes waarschijnlijk zullen dalen volgend jaar. De voorzieningen voor oninbare leningen zullen dit jaar rond nul uitkomen, verwacht ABN AMRO. Het aandeel ABN AMRO daalde donderdag 0,8 procent naar 12,90 euro. Bron: ABM Financial News

