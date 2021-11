Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen. Daarmee lijkt de Amerikaanse aandelenmarkt de opwaartse trend te hervatten, na woensdag nog lager gesloten te zijn, vanwege de hoge inflatiecijfers, waaruit bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in oktober op jaarbasis met 6,2 procent weer harder zijn gestegen. De markt vreest dat deze data de Fed ertoe zullen dwingen om het monetair beleid sneller te verkrappen om zo de stijgende inflatie een halt toe te roepen. "Als de inflatie niet afneemt, moet de Fed zijn beleid mogelijk substantiëler verkrappen en de rente verhogen, wat nadelig kan zijn voor aandelen en obligaties", zei marktanalist Nancy Davis van Quadric Capital Management. Volgens marktanalist Esty Dwek van FlowBank zijn de inflatiedata geen verrassing, ook al zijn deze hoger dan verwacht. "Ik denk niet dat dit de koers van de Fed verandert", zei Dwek. Op macro-economisch vlak staan donderdag geen publicaties geagendeerd. Het is vandaag Veteranendag in de Verenigde Staten. De euro/dollar noteerde op 1,1462. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1480 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1478 op de borden. Olie noteerde donderdag tot een half procent lager. Bedrijfsnieuws Walt Disney noteerde donderdag voorbeurs 4,9 procent lager. De entertainmentgigant rapporteerde woensdag nabeurs een vertraging van de groei van het aantal abonnees bij zijn streamingdienst en boekte het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst en omzet. Beyond Meat is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken. De producent van vleesvervangers zegt nog steeds last te hebben van de onzekerheid die gepaard gaat met de coronancrisis. Het aandeel noteerde voorbeurs maar liefst 19,6 procent lager. Rivian Automotive steeg voorbeurs 8,8 procent, nadat de producent van elektrische auto's woensdag, de dag van zijn beursdebuut, al 29 procent hoger sloot. Tesla steeg voorbeurs 2,7 procent. Uit officiële document blijkt dat CEO Elon Musk eerder deze voor 5 miljard dollar aan aandelen Tesla heeft verkocht. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,8 procent lager op 4.646,71 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het rood op 36.079,94 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,7 procent tot 15.622,71 punten. Bron: ABM Financial News

