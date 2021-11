Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, ook al lijkt de markt steeds meer rekening te houden met een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 483,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 16.090,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 7.058,79 punten. De Britse FTSE won donderdag 0,5 procent naar 7.373,01 punten.

Analisten van IG nuanceerden de Amerikaanse inflatiedata "Het lijkt erop dat de markt niet rekent op een snellere renteverhoging. Waar de markt wel op rekent, is een hogere inflatie in het komende jaar en daarna", aldus IG. "We zien een kans op een klimaat met een lage rente en hoge inflatie en daarmee een gunstig klimaat voor goud."

"De extreem lage rentes, het positieve cijferseizoen en signalen dat bedrijven hun hogere kosten kunnen doorberekenen aan klanten zorgden voor rugwind voor de aandelenmarkten", zo voegden analisten van SEB toe. "Maar het positieve sentiment zal flink op de proef worden gesteld in de komende maanden, omdat de inflatie hoog blijft."

De Britse economie groeide in het derde kwartaal met 1,3 procent minder hard dan vooraf gedacht. De productie van de Britse industrie liet in september een onverwachte daling zien van 0,4 procent, terwijl er was gerekend op een plusje van 0,1 procent.

Spreker van belang voor de valutamarkt is vandaag bestuurslid van de Europese Centrale Bank Isabel Schnabel.

In verband met Veteranendag is de macro-economische agenda in de Verenigde Staten vandaag leeg.

Olie noteerde donderdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 80,72 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,22 dollar werd betaald, een daling van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1460. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1467 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1483 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft de winst in het derde kwartaal nog verder weten op te voeren en gaat meer eigen aandelen inkopen. De koers van het aandeel noteerde 2,9 procent hoger.

Mijnbouwers hebben in Londen de wind in de rug. De koers van het aandeel BHP steeg 2,3 procent, van het aandeel Anglo American zelfs 4,3 procent.



Modeketen Burberry heeft het in Londen juist lastig. De keten wist in de afgelopen zes maanden de groei evenwel vast te houden en de outlook voor het hele boekjaar te handhaven. Het aandeel noteerde een koersverlies van 5,1 procent.

Delivery Hero heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet fors zien stijgen en werd positiever over de verwachtingen voor heel 2021. De koers van het aandeel Delivery Hero noteerde 2,7 procent hoger.

In Parijs was het aandeel Renault de blikvanger met een koersverlies van 3 procent. In Frankfurt was geen van de circa vijfentwintig minnen opvallend.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,8 procent tot 4.646,71 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 36.079,94 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent lager op 15.622,71 punten.