Herstel automarkt laat langer op zich wachten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RAI Vereniging en BOVAG verwachten dat in 2022 het aantal registraties van nieuwe personenauto’s uitkomt op circa 390.000 stuks. Het tekort aan halfgeleiders blijft de autobranche ook komend jaar parten spelen. Door het tekort aan chips laat een grondig herstel langer op zich wachten dan eerder aangenomen. Het aantal nieuwe lichte bedrijfswagens zal volgens de prognose in 2022 uitkomen op circa 67.000. "De markt voor en de beschikbaarheid van nieuwe personenauto’s wordt momenteel beheerst door de effecten van de coronacrisis, met als grootste exponent het tekort aan computerchips", aldus RAI en BOVAG donderdag in een gezamenlijk persbericht. Door het chiptekort is volgens de partijen niet zeker in welke mate de branche kan voldoen aan de vraag die de komende weken zal ontstaan. BOVAG en RAI verwachten dat een eindejaarspiek daardoor dit jaar minder hoog uitpakt. Voor kalenderjaar 2021 rekenen BOVAG en RAI Vereniging op 327.000 registraties van nieuwe personenauto’s, in tegenstelling tot de 400.000 waar een jaar geleden nog van uit werd gegaan. Bron: ABM Financial News

