Beursupdate: ArcelorMittal aan kop in licht lagere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 811,29 punten.

Analisten van IG merkten op dat Amerikaanse inflatiecijfers, die op woensdag verschenen, de markten opschudden. Zij zagen daarop de dollar in waarde stijgen. De inflatie kwam in oktober op jaarbasis 6,2 procent hoger uit, terwijl een prijsstijging van 5,9 procent voorspeld was.

"Het lijkt erop dat de markt niet rekent op een snellere renteverhoging. Waar de markt wel op rekent, is een hogere inflatie in het komende jaar en daarna", aldus IG. "We zien een kans op een klimaat met een lage rente en hoge inflatie en daarmee een gunstig klimaat voor goud."

"De extreem lage rentes, het positieve cijferseizoen en signalen dat bedrijven hun hogere kosten kunnen doorberekenen aan klanten zorgden voor rugwind voor de aandelenmarkten", zo stelden analisten van SEB. "Maar het positieve sentiment zal flink op de proef worden gesteld in de komende maanden, omdat de inflatie hoog blijft."

Beleggers verwerkten vanochtend ook de nodige cijfers. Volgens IG waren de resultaten van Aegon niet verrassend, terwijl AcerlorMittal een lager dan voorziene omzet en EBITDA boekte.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1463. De olieprijzen stegen met 1,0 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won staalconcern ArcelorMittal 2,7 procent na cijfers. Toch stelden de cijfers volgens ING iets teleur door vertragingen. Wel kondigde de staalreus een extra aandeleninkoopprogramma aan en

Jefferies wees op uitspraken van de CEO van Mittal dat de huidige hoge prijzen terug te zien zullen zijn in de contracten voor 2022.



Aegon verloor juist 1,1 procent na cijfers. De verzekeraar boekte een verlies in het derde kwartaal, door een aanpassing van het hedgingprogramma die de resultaten voorspelbaarder moet maken, terwijl ook het operationele resultaat harder dan voorzien daalde door hoge sterfte in de Verenigde Staten. De grootste daler was Royal Dutch Shell met 1,8 procent. Het aandeel noteert vandaag evenwel ex-dividend.

Aperam trad in het voetspoor van ArcelorMittal en won 2,9 procent. Het bedrijf komt morgen met cijfers. ABN AMRO maakte een pas op de plaats in de nasleep van cijfers een dag eerder. Berenberg, UBS en Kepler Cheuvreux verhoogden het koersdoel voor de bank. Een kwartaalupdate van SBM Offshore werd juist negatief ontvangen. De oliedienstverlener verlaagde de omzetverwachting voor dit jaar en het aandeel daalde 3,1 procent. De winstverwachting bleef overigens wel intact. Alfen verloor 4,2 procent na cijfers.

Onder de kleinere aandelen won BAM 4,3 procent. Het aandeel steeg woensdag ook al fors na de aankondiging van een kernenergieproject. Avantium verloor 1,7 procent.

Het lokaal genoteerde Envipco won nog eens 11,7 procent en Stern steeg met 1,8 procent na resultaten.