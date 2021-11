'Resultaten Aegon vallen tegen door coronasterfte' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Het onderliggende resultaat van Aegon viel wat tegen in het derde kwartaal, maar afgezien van de eenmalige impact van hogere sterfte in de VS lijkt het meer in lijn met de verwachtingen. Dit stelde UBS donderdagochtend. De solvabiliteit en kasstroom zijn beter dan verwacht, volgens de analisten van de bank, die een positieve koersreactie hadden verwacht. Aegon genereerde 7 procent meer kapitaal dan verwacht, met 327 miljoen euro, vooral dankzij sterke marges op nieuwe verzekeringen in het Verenigd Koninkrijk. De hogere sterfte in de VS, en de resterende impact van de coronapandemie, drukten het resultaat met respectievelijk 70 miljoen en 43 miljoen euro. UBS heeft een verkoopadvies met een koersdoel van 2,85 euro voor Argon. Het aandeel stond donderdag 1,4 procent lager op 4,25 euro. Bron: ABM Financial News

