'Omzet Alfen onder de lat'

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het derde kwartaal een lager dan voorziene omzet geboekt, door projectvertragingen bij de divisie energieopslag en Smart Grids. Dit stelde analist Emmanuel Carlier van zakenbank Kempen donderdag. De omzet viel 6 procent lager uit dan waar de consensus op mikte. Het EBITDA-resultaat viel echter juist 10 procent hoger uit dan verwacht, zo merkte Carlier op, doordat de operationele kosten minder sterk dan gedacht stegen. "Al met al verwachten we dat de omzetconsensus voor 2021 met 3 tot 4 procent neerwaarts bijgesteld moet worden tot het middelpunt van de afgegeven bandbreedte", aldus de analist. Alfen verwacht zelf een jaaromzet in 2021 van 225 tot 250 miljoen euro. De EBITDA-ramingen kunnen dan weer met 4 procent omhoog, zo denkt de analist. Voor de jaren erna verwacht Carlier geen significante wijzigingen in de consensus. Kempen heeft een Neutraal advies op Alfen. Het aandeel daalde donderdagochtend met 3,2 procent tot 94,40 euro. Bron: ABM Financial News

