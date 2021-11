Sligro haalt gelijk bij rechtbank Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De rechtbank Amsterdam heeft alle vorderingen van Jumbo en COOP rond de verkoop van EMTÉ door Sligro Food Group afgewezen. Dit maakte Sligro woensdag bekend. "De rechtbank wijst alle vorderingen van Jumbo en Coop integraal af en veroordeelt hen in de proceskosten. Wij zijn blij met deze uitspraak, die geheel in lijn is met de eerder door Sligro Food Group uitgesproken verwachtingen", zo stelde Sligro. Jumbo en Coop menen dat Sligro een onjuist beeld heeft geschetst van de winstgevendheid bij EMTÉ. Na de overname bleven de prestaties van EMTÉ achter bij de verwachtingen en dat rechtvaardigde volgens de twee kopers een verlaging van de aankoopprijs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.