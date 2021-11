VEB niet te spreken over miljoenenbonus CEO Beter Bed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beleggersvereniging VEB is niet te spreken over de eenmalige miljoenenbonus voor topman John Kruijssen van Beter Bed. Dit maakte belangenbehartiger bekend op de eigen website. Er ligt een pakket aandelen klaar met een waarde van 2,5 miljoen euro voor topman Kruijssen, zo merkte de VEB op. De eenmalige aandelenregeling vormt volgens de beleggersvereniging een afwijking van het twee jaar geleden in de aandeelhoudersvergadering goedgekeurde beloningsbeleid. In dat beloningsplan was wel een zogenaamde discretionaire bevoegdheid opgenomen die de raad van commissarissen toestaat om tijdelijk af te wijken van het beleid. "Maar het plan voor de voorwaardelijke aandelentoekenning rekt het begrip discretionaire bevoegdheid wel erg op", aldus de VEB. "De kans dat de bonus wordt weggestemd [tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering op 16 december] lijkt nihil. De regeling is namelijk versleuteld in het punt op de agenda waarin ook wordt voorgesteld om Kruijssen te herbenoemen voor een periode van vier jaar." "Beter Bed zet aandeelhouders voor het blok", concludeerde de VEB. Bron: ABM Financial News

