Beursblik: Stern minder volatiel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalresultaten van Stern zijn licht onder de verwachtingen uitgekomen, maar de marges en de winstgevendheid zijn wel minder volatiel. Dit bleek donderdag uit een analyse door Degroof Petercam. De bank verwacht een terugkeer naar structurele winstgevendheid, zoals het bedrijf ook in zijn outlook oppert. Daarbij lijkt de strategie van de onderneming vruchten af te werpen nu het in staat lijkt marktaandeel te winnen, ook al daalt het aantal fysieke vestigingen. Met een verbeterde solvabiliteit zou Stern volgens Degroof Petercam in staat moeten zijn over 2021 een dividend uit te keren. Dat was volgens de bank aan het begin van het jaar nog niet denkbaar. Degroof Petercam hanteert een Houden advies met een koersdoel van 14,50 euro voor het aandeel Stern. Het aandeel Stern noteerde donderdag op een rood Damrak 1,8 procent hoger op 13,90 euro. Bron: ABM Financial News

