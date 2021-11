'Sterke prestaties SBM' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore blijft sterk presteren, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. Dit concludeerde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam donderdag. "Het is bemoedigend dat SBM op koers blijft voor de EBITDA-outlook voor dit jaar", vindt de analist. De omzetverwachting werd vanochtend wel verlaagd, als gevolg van vertraging rond de toetreding van partners in de joint venture voor FPSO Almirante Tamandaré. "Dat heeft geen impact op de winst, omdat dit [project] nog altijd in een vroeg stadium zit." Degroof herhaalde donderdag het koopadvies op SBM met een koersdoel van 22,00 euro. De huidige waardering weerspiegelt volgens Van Beek niet de sterke prestaties en vooruitzichten om bijvoorbeeld nieuwe aanbestedingen te winnen. Donderdag daalde het aandeel 3,1 procent naar 13,56 euro. Bron: ABM Financial News

