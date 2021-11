AEX lager van start gegaan, ArcelorMittal wint Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,3 procent lager naar 812,01 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen won staalconcern ArcelorMittal 1,5 procent na cijfers. Aegon verloor juist ruim 1 procent na cijfers. De grootste daler was Royal Dutch Shell met 2 procent. Het aandeel noteert vandaag evenwel ex-dividend. In de AMX won ABN AMRO 1,4 procent in de nasleep van de rapportage van woensdag. Berenberg en Kepler Cheuvreux verhoogden het koersdoel van de bank. Een kwartaalupdate van SBM Offshore werd juist negatief ontvangen. De oliedienstverlener verlaagde de omzetverwachting voor dit jaar en het aandeel daalde meer dan 3 procent. De winstverwachting bleef overigens wel intact. Onder de kleinere aandelen won Ajax 1 procent. Avantium verloor 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

