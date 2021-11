Berenberg verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 11,50 naar 12,30 euro met een onveranderd Houden advies. De bank is volgens analist Andrew Lowe momenteel goed in staat om negatieve rentes door te rekenen aan klanten en er is veel ruimte voor kapitaaluitkeringen. ABN AMRO behoort volgens de analist tot de best gekapitaliseerde banken in Europa en beschikt over 3 miljard euro aan overtollig kapitaal. De marges op leningen staan daarentegen onder druk en de analist voorziet meer groei bij concurrent ING, waardoor het Houden advies intact blijft en een koersdoel is vastgesteld onder de slotkoers van woensdag in Amsterdam van 13,00 euro. Lowe merkte ook nog op dat ABN AMRO In 2020 tot de slechtste jongetjes van de klas behoorde met een underperformance op de beurs ten opzichte van sectorgenoten van maar liefst 35 procent. Dit jaar doet de bank het een stuk beter met een koersstijging van het aandeel met 62 procent, dat is 20 procent beter dan de sector. Bron: ABM Financial News

