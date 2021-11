Aegon boekt verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het derde kwartaal verlies geleden, door een aanpassing van het hedgingprogramma dat de resultaten voorspelbaarder moet maken, terwijl ook het operationele resultaat harder dan voorzien daalde door hoge sterfte in de Verenigde Staten. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de verzekeraar. De hogere sterftecijfers deden een verbetering van het resultaat in vrijwel alle bedrijfsonderdelen teniet, zei CEO Lard Friese. De verzekeraar boekte een nettoverlies van 60 miljoen euro, door een eenmalige last van 470 miljoen euro voor een uitbreiding van het hedgingprogramma. Aegon wil zo kapitaal vrijmaken en het resultaat van Amerikaanse variabele lijfrentes voorspelbaarder laten worden. Analisten rekenden gemiddeld op een groter verlies van 207 miljoen euro, door hogere bijzondere lasten ter waarde van 646 miljoen euro. In het tweede kwartaal was er nog een nettowinst van 849 miljoen euro, als gevolg van positieve markteffecten en niet-operationele posten van meer dan een miljard euro. Het operationele resultaat voor belastingen daalde sterker dan verwacht in het derde kwartaal, met 16 procent tot 443 miljoen euro. Hier verwachtten analisten gemiddeld 487 miljoen euro. Er waren echter meer claims door hogere sterftecijfers door de coronacrisis in de Verenigde Staten en gemiddeld ook grotere claims. De kosten stegen ook, door hogere prestatiebeloningen in de VS. Aegon mag inmiddels voor 450 miljoen dollar tariefsverhogingen doorvoeren in de langdurige zorg, meldde topman Friese. Het uitkopen van een blok variabele lijfrentes in Amerika verloopt voorspoedig: per eind september had 8 procent van de polishouders het aanbod geaccepteerd. Dit vermindert de gevoeligheid van de resultaten voor de financiële markt. De cash in de holding daalde door een verlaging van de schuld met 212 miljoen euro. De verzekeraar genereerde 317 miljoen euro kapitaal, waar analisten hadden gerekend op 305 miljoen euro. De solvabiliteit steeg licht tot 209 procent. Bron: ABM Financial News

