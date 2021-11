'Recordkwartaal voor ArcelorMittal' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft een recordkwartaal achter de rug, waarbij de winst sinds 2008 niet zo hoog was en de schuld niet zo laag. Dit concludeerden analist Alan Spence van Jefferies donderdag. De EBITDA was met 6,1 miljard dollar iets lager dan verwacht. Spence benadrukte de extra 1 miljard dollar die ArcelorMittal aan eigen aandelen wil inkopen. Ook wees de analist op uitspraken van de CEO van de staalreus dat de huidige hoge prijzen terug te zien zullen zijn in de contracten voor 2022. Jefferies heeft een koopaanbeveling op ArcelorMittal met een koersdoel van 40,00 euro. Bron: ABM Financial News

