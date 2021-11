AEX vermoedelijk licht lager van start na terugval Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Woensdag sloot de AEX met 0,1 procent al nipt lager op 814,63 punten, ondanks positief ontvangen cijfers van Ahold Delhaize.

Wall Street ging woensdag licht lager van start, maar moest in de loop van de handelsdag steeds meer terrein prijs geven. Met name rap oplopende rentes in de VS zorgden voor druk op het sentiment, waarbij vooral technologie aandelen het moesten ontgelden. Techbeurs Nasdaq gaf uiteindelijk 1,7 procent prijs, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index het verlies beperkte tot 0,7 procent.

Voorbeurs op Wall Street ging alle aandacht uit naar Amerikaanse inflatie data. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde staten in oktober weer harder zijn gestegen. De inflatie bedroeg op maandbasis 0,9 procent, waar 0,6 procent werd verwacht, en op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 6,2 procent. De grootste stijging in 3 decennia.

"De inflatie blijft hardnekkig hoog, tot verbazing van velen", zei strateeg Ryan Detrick van LPL Financial. "De waarheid is dat je een economie van 20 biljoen dollar niet stil kunt leggen zonder hobbels als deze opnieuw wordt opgestart, maar we verwachten nog steeds dat de problemen met de toeleveringsketen de komende kwartalen worden opgelost waardoor de inflatie zou moeten afkomen”, voegde Detrick toe.

Een inflatie van meer dan 6 procent hoort eigenlijk niet samen te gaan met een rente rond het nulpunt en de Fed funds futures rekenen nu op een renteverhoging in juli volgend jaar. Eerder deze week anticipeerden de futures er nog op dat de eerste renteverhoging sinds jaren pas eind volgend jaar zou plaats vinden.

De opwaarts bijgestelde renteverwachting vertaalde zich woensdag direct in een rap oplopend rendement op Amerikaanse staatsobligaties. Het jaarlijkse rendement op ‘Treasuries’ met een looptijd van 10 jaar steeg woensdag met maar liefst 12 basispunten naar 1,57 procent.

De dollar hervatte daarnaast zijn opmars na de vrijgave van de inflatiecijfers. Vanochtend noteerde het muntpaar euro/dollar op 1,1483, ten opzichte van 1,1590 voor de vrijgave van de data woensdagmiddag. Begin dit jaar stond er nog een stand van 1,2300 op de borden. Dit is goed nieuws voor Europese bedrijven die een deel van hun omzet in dollars behalen.

In Azië is het sentiment vanochtend verdeeld. De Chinese beurzen weten de weg omhoog te vinden na onder meer nieuws vanuit de staatsmedia dat de geplaagde projectontwikkelaar Evergrande betalingen aan obligatiehouders zou hebben voldaan. Het aandeel Evergrande klom 6 procent.

Ook de beurs in Tokio zit in de lift, terwijl Sydney en Seoel juist terrein prijs geven.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak. Woensdagavond sloot de future nog 3,3 procent lager op 81,34 dollar per vat.

De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld, terwijl het cijferseizoen in vooral Amerika al op zijn laatste benen loopt.

Bedrijfsnieuws

De EBITDA van staalconcern ArcelorMittal steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 901 miljoen dollar naar 6,1 miljard dollar. In het tweede kwartaal van dit jaar lag het bedrijfsresultaat op 5,1 miljard dollar. Als een verrassing komt de winststijging niet. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus hadden voor het derde kwartaal gerekend op ruim 6,1 miljard dollar, nadat de topman van ArcelorMittal bij de halfjaarcijfers al zei te verwachten dat de vraag in de tweede helft van dit jaar verder zou verbeteren. Mittal kondigde een verhoging van het aandeleninkoopprogramma aan.

SBM Offshore hield donderdag vast aan de EBITDA-prognose voor het hele boekjaar van circa 900 miljoen dollar, maar de omzetverwachting werd bijgesteld van 2,6 miljard dollar naar minimaal 2,3 miljard dollar. Deze bijstelling is volgens de onderneming voornamelijk het gevolg van een verschuiving in de verwachte toetreding van partners tot de joint venture FPSO Almirante Tamandaré, van eind 2021 naar begin 2022.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van Alfen op jaarbasis met 21 procent tot 60,6 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van dit jaar was er sprake van een omzetgroei van 26 procent tot 176 miljoen euro. De aangepaste EBITDA kwam uit op 9,7 miljoen euro. De outlook voor 2021 werd gehandhaafd.

Autobedrijf Stern boekte in het derde kwartaal een netto omzet van 200,5 miljoen euro, een stijging met 1,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2020. Het resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen bedroeg 2,9 miljoen euro, tegen een verlies van 3,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,8 procent tot 4.646,71 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 36.079,94 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent lager op 15.622,71 punten.