Musk verkoopt aandelen Tesla

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft recent voor omgerekend 5 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. Dit blijkt uit documenten van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Hij oefende aandelenopties die hij ontvangt als onderdeel van zijn beloningspakket uit. In totaal ging het om circa 4,5 miljoen aandelen tussen maandag en woensdag. Dat Musk een pluk aandelen verkoopt is geen verrassing. Recent vroeg hij op Twitter aan zijn volgers of hij 10 procent van zijn belang moest verkopen. "Er wordt de laatste tijd veel ophef gemaakt over niet-gerealiseerde winsten die een middel zijn om belasting te ontwijken, dus ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen", aldus Musk zaterdag in een tweet. "Let op, ik neem nergens een contant salaris of bonus aan. Ik heb alleen aandelen, dus de enige manier voor mij om persoonlijk belasting te betalen, is door aandelen te verkopen". Zondag bleek 57,9 procent een verkoop door Musk te steunen. 42,9 procent stemde tegen. Bron: ABM Financial News

