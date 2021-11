Delivery Hero optimistisch gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet fors zien stijgen en werd positiever over de verwachtingen voor heel 2021. Dit maakte de Duitse maaltijdbezorger donderdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet 89 procent hoger uit ten opzichte van vorig jaar op 1,8 miljard euro. Delivery Hero verwerkte 52 procent meer bestellingen. De bruto transactiewaarde steeg met 65 procent ook flink tot 9,6 miljard euro. Op kwartaalbasis was er sprake van een stijging met 14 procent. Delivery Hero zegt daarmee significant sneller te groeien dan sectorgenoten. Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal, verwacht Delivery Hero nu in 2021 aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte uit te komen voor wat betreft de verwachtingen voor de omzet en bruto transactiewaarde. De maaltijdbezorger rekent op een omzet van 6,4 tot 6,7 miljard euro met een aangepaste marge van ongeveer 2 procent negatief. De outlook voor 2021 werd in augustus nog opwaarts bijgesteld. Voorafgaand aan de publicatie van cijfers over het tweede kwartaal werd nog gemikt op een omzet tussen de 6,1 en 6,6 miljard euro met een aangepaste marge van -1,5 tot -2,0 procent. De bruto transactiewaarde schat de maaltijdbezorger in op 33 tot 35 miljard euro. Delivery Hero sprak van een solide financiële positie, zonder dit te specificeren. De maaltijdbezorger verkocht recent de Koreaanse activiteiten en gaf ook converteerbare obligaties uit ter waarde van 1,25 miljard euro in september. Bron: ABM Financial News

